Полиция Москвы задержала участника рэп-баттла за ненавистнические реплики

Сотрудники московской полиции 16 декабря задержали уроженца Красноярского края, который участвовал в сомнительном рэп-баттле и выкрикивал возмутившие пользователей сети ненавистнические заявления. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела.

«В содержании высказываний данного лица усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Своими текстами он возмутил интернет-пользователей. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мобильные устройства, в том числе с записью, имеющей доказательное значение, изъяты в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ», — говорится в сообщении Telegram-канала Волк.

Оскорбилось, как выяснилось, немало граждан. Пользователи Сети, которые следили за ситуацией, выяснили, что участники рэп-баттла удалили страницы из соцсети «ВКонтакте» и аккаунты из YouTube, однако у правоохранителей достаточно свидетельств противоречивого творчества для анализа в рамках уголовного дела.

22 ноября певец Шарлот прилетел в Россию из Армении, а в аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно в размере нескольких десятков тысяч рублей. Позже Шарлот принес извинения.