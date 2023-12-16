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У актрисы из «Теории большого взрыва» Кейт Микуччи диагностировали рак легкого

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Фото: Global Look Press/Billy Bennight
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Актрисе Кейт Микуччи, наиболее известной по роли Люси в сериале «Теория большого взрыва», диагностировали рак легких. Об этом в субботу, 16 декабря, она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

«Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких. Они обнаружили его очень рано. Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, знаете, это было неожиданно», — цитирует актрису Preventation.

Микуччи уточнила, что уже перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. По ее словам, врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии, поэтому пока ее жизни ничего не угрожает.

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