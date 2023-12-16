У актрисы из «Теории большого взрыва» Кейт Микуччи диагностировали рак легкого

Актрисе Кейт Микуччи, наиболее известной по роли Люси в сериале «Теория большого взрыва», диагностировали рак легких. Об этом в субботу, 16 декабря, она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

«Я нахожусь в больнице, но это потому, что вчера мне сделали операцию по удалению рака легких. Они обнаружили его очень рано. Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, знаете, это было неожиданно», — цитирует актрису Preventation.

Микуччи уточнила, что уже перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. По ее словам, врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии, поэтому пока ее жизни ничего не угрожает.

Ранее, 26 октября, главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Известиям» о причинах и симптомах рака языка. Среди основных факторов, которые повышают риск развития данного типа злокачественных новообразований, он назвал табакокурение, а также рассасывание и разжевывание разных форм табачной продукции, злоупотребление алкоголем, инфицирование вирусом папилломы человека, химические и термические повреждения слизистой языка и хроническую травматизацию.