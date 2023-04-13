Взрыв на весь мир: культовый сериал «Теория большого взрыва» получит новый спин-офф

Поклонников сериала «Теория большого взрыва» ждет спин-офф. Его разрабатывают Warner Bros. Television (WBTV) и студия Chuck Lorre Prod. Новый проект был представлен в среду, 12 апреля. Никакие дополнительные подробности пока не разглашаются, так как сериал находится на ранней стадии создания. Оригинальный ситком транслировался с 2007 по 2019 год на канале CBS, пользуясь популярностью по всему миру. Что стоит ожидать от готовящегося проекта, какие подробности уже известны и за что поклонники любят «Теорию большого взрыва» — в материале «Известий».

Что известно о продолжении «ТБВ»

Над грядущим спин-оффом работает Чак Лорри — один из создателей сериала «Теория большого взрыва» и его приквела «Детство Шелдона». Проект станет вторым сотрудничеством Лорри с HBO Max и WBTV, первым был заказ на производство сериала «Как быть букмекером», для которого Лорри написал сценарий.

Известно, что создатели не будут откланяться от каноничного комедийного сюжета, юмор всё также будет играть ключевую роль в сериале. Ожидается, что актерский состав пополнится новыми лицами, с которыми прежде поклонники не встречались. Актеры оригинального каста, вероятнее всего, посетят съемочную площадку в качестве камео-роле й. Спин-офф выйдет на стриминговой площадке MAX, которая объединяет в себе Discovery+ и HBO Max.

Кадр из сериала «Теория большого взрыва» Фото: Warner Bros. Television

Новый проект станет уже вторым ответвлением от многосерийного ситкома «Теория большого взрыва». Первым является сериал-приквел «Детство Шелдона», который в данный момент считается самой рейтинговой телевизионной комедией. Давно полюбившаяся зрителям вселенная «Теории большого взрыва» и остроумие сценаристов пророчат готовящемуся проекту высокие рейтинги.

Создатели Чак Лорри и Билл Прэди знают о желании фанатов увидеть продолжение культового сериала. Однако считают, что оригинальный ситком пришел к своему логичному завершению, после которого они не имеют ни малейшего представления о дальнейшем развитии сюжета. «Это было настолько близко к идеальному финалу, о котором мы могли когда-либо мечтать. Мне это понравилось», — считает Лорри.

Как всё начиналось

«Теория большого взрыва» дебютировала на канале CBS в 2007 году и стала самой высокорейтинговой комедией на телевидении, которая закончилась в 2019 году как наиболее продолжительный ситком в истории ТВ с 279 эпизодами за 12 сезонов, обогнав сериал «Чирс» (275 серий) . В то время предпринимались попытки продлить шоу хотя бы на один сезон, но это не увенчалось успехом. Проект завоевал множество побед в номинациях знаменитых телепремий, в их числе: Эмми, Золотой глобус и Satellite Award.

Дебют сериала выпал на начало забастовки Гильдии сценаристов, которая парализовала телепроизводство. Поэтому работа над ситкомом возобновилась лишь в феврале 2008 года.

Чак Лорри (второй справа) с актерский составом сериала «Теория большого взрыва» Фото: ТАСС/Zuma/Kay Blake

Чак Лорри рассказывал, что на идею создания подобного сериал его натолкнул товарищ программист, который являлся типичным представителем гик-культуры. Лорри хотел показать аудитории компанию интеллектуальных физиков со странностями, чтобы привить зрителям уважение и интерес к точным наукам. Создатели применили беспроигрышную схему и преподнесли скучную для всех физику и математику с долей юмора.

Сюжет оригинального сериала

Главные герои сериала — молодые физики Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер. Их имена являются отсылкой на актера Шелдона Леонарда и лауреатов Нобелевской премии Роберта Хофстедтера и Леона Купера. Они являются типичными представителями гик-культуры. В кругу их интересов: комиксы, фантастические сериалы, компьютерные и настольные игры. В их компанию входят также двое друзей: инженер Говард Воловиц и астрофизик Раджеш Кутраппали. Жизнь друзей меняется в тот момент, когда они встречаются на лестничной площадке с начинающей актрисой и официанткой Пенни.

Консультации с учеными

Из-за специфичной тематики сериала создателям было необходимо общаться с научными консультантами в области физико-математических наук, чтобы не допустить ошибок и неточностей в производстве сериала и написании сценария. Так, Дэвид Зальцберг, профессор физики и астрономии из Калифорнийского университета проверял сценарий и диалоги актеров, математические уравнения и схемы, используемые в качестве реквизита на съемках. Зальцберг был научным консультантом сериала в течение первых шести сезонов, постоянно присутствуя на съемочной площадке. Исполнительный продюсер и создатель шоу Билл Прэди говорил: «Мы упорно трудились, чтобы с научной точки зрения всё было правильно».

Маим Бялик Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U-T San Diego

Не обошлось без актеров с докторской степенью и в самом касте сериала. Маим Бялик, сыгравшая Эми Фарру Фаулер, в 2007 году получила докторскую степень в области нейробиологии в Калифорнийском университете.

В 2015 году создатели сериала учредили стипендию для студентов Калифорнийского университета с фондом в $4 млн.

За что любят «Теорию большого взрыва»

Авторы ситкома сняли идеальное для своего времени телешоу. Это был период становления интернета и появления его в жизни каждого человека. Проект Лори и Прэди стал своеобразным ликбезом по гик-культуре. Шоу увидело несколько десятков именитых гостей: Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Илон Маск и другие.

Сериал не обходит стороной человеческие проблемы и трудности существования в обществе. Герои — обычные люди с проблемами со здоровьем и семейными драмами. С девства все четверо уходят в эскапизм с помощью фантастических фильмов, где безопаснее, чем в реальной жизни. Неожиданно появившаяся Пении является ключом к их социализации.

Кадр из сериала «Детство Шелдона» Фото: Warner Bros. Television

В детство Шелдона

Спин-офф начал выходить за два года до финала оригинального сериала. Сюжет рассказывает историю жизни одного из главных героев — Шелдона Купера. Зрители наблюдают его детство и взросление на территории Восточного Техаса. Всего через два дня после выпуска пилотной серии телеканал CBS заказал полный сезон сериала. Всего снято шесть сезонов, телешоу продлили на седьмой.

Идея шоу впервые пришла к актеру Джиму Парсонсу. Изначально он не обсуждал это с Чаком Лорри, потому что думал, что Лорри, должно быть, уже обдумал это раньше. Но когда Джим наконец решил посоветоваться с ним и поведать свою идею, Лорри понравилась задумка и ее взяли в разработку.