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Игра кончилась: стоит ли смотреть последний эпизод «Одних из нас»

Сериал получился сильным, но к финалу авторы слегка запутались
Фото: Sony Pictures Television
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Расширение вселенной для хардкорных геймеров или рассказ всё той же истории из игры в форме привычного телесериала — после финала «Одних из нас», он же Last of Us, складывается ощущение, что создатели шоу так и не определились окончательно со стратегией. В итоге больше всех от сериала получили те, кто не играл, а остальные пребывают в легком недоумении. Или возмущенно ругаются на форумах. «Известия» досмотрели главный (пока) сериал года и делятся впечатлениями. Внимание: спойлеры!

Раскрытый финал

Девять эпизодов — трудно поверить, но весь I квартал прошел под знаком «Ласт оф ас», как большинство называет сериал по популярной видеоигре. Шоу вышло в середине января, и его смотрели все и везде, причем аудитория вышла далеко за пределы геймеров. Предпоследний, восьмой эпизод за один вечер премьеры посмотрело более 8 млн человек только на НВО. Сколько зрителей у сериала в России, где он доступен лишь неофициально, подсчитать невозможно, но есть важный косвенный признак: выходит он ночью в понедельник по московскому времени, а к обеду понедельника его уже можно найти с несколькими версиями дубляжа и субтитров.

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То же случилось с финальным эпизодом, которого, правда, ждали без особого нетерпения. Причина в том, что во второй половине сезона стало ясно, насколько близко к сюжету игры десятилетней давности намерены следовать создатели сериала. С одной стороны, их можно понять: сюжет игры когда-то принес всемирный успех, так зачем переизобретать велосипед и рисковать сделать хуже? С другой стороны, игра была продана в количестве около 20 млн копий, стало быть, как минимум столько зрителей заранее знали, чем всё закончится. И надо ли было их разочаровывать?

TLOU
Фото: Sony Pictures Television

Драматургия восприятия сериала едва ли не интереснее драматургии самого шоу. Так, пилотный эпизод сильно обнадеживал. В нем была заявлена теория, которая подробно объясняла причину зомби-апокалипсиса, сводя всё к мутации грибка кордицепса, который так любят употреблять в пищу китайцы. Был придуман развернутый пролог к собственно апокалипсису, и снят он был очень здорово, большей частью российским режиссером Кантемиром Балаговым и его постоянным оператором Ксенией Середой. Всё это заставляло думать, что сериал будет богаче и драматичнее, чем игра, которая, прямо скажем, по кинематографическим меркам была всё же на уровне среднего кинобоевика, несмотря на все свои амбиции.

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Далее был совершенно прорывной третий эпизод, полностью отсутствующий в игре. Развернутый флешбэк о мизантропе, который приветствовал гибель человечества и превратил опустевший городок в свою личную крепость. Зритель даже не сразу понимал, что это притча о Робинзоне Крузо. В данном случае «Робинзон» в какой-то момент тоже начал страдать от одиночества, но встретил «Пятницу», и дальше они жили долго и счастливо, умерли в один день, бросив вызов всему зомби-хоррору, что вокруг них.

Этот сюжет отчасти переплетался, как стало потом ясно, с другим флешбэком, знакомым по игре, только там две студентки боевой школы коротали время в заброшенном супермаркете, забыв об угрозе, которая царит вокруг. И всё же это был глоток свежего воздуха, после которого как будто бы пришел какой-то незримый начальник и строго-настрого запретил своим подчиненным импровизировать. А те послушно последовали его указанию и вывели на экран главные драматические коллизии видеоигры: черный «Иуда», которому придется убить своего маленького брата; проповедник, оказывающийся циничным каннибалом; и финальная резня в больнице, где герой делает свой выбор за себя, за Элли и за всё человечество.

TLOU
Фото: Sony Pictures Television

Занять ум

Проблема в том, что геймеров всё это не столько трогало, сколько раздражало. Маленьким подарком стал разве что пролог финального эпизода, в котором показано рождение Элли и объяснено, откуда у нее взялся чудесный иммунитет к грибку. Мы впервые видим ее мать Анну, а играет ее Эшли Джонсон, голосом которой Элли говорит в игре. Как метко выражаются авторы игры, актриса буквально показала, как она рожала своего персонажа.

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Но достаточно ли этого для катарсиса? Почему в последних трех эпизодах практически нет зомби, из-за которых весь сыр-бор? Почему так много реверансов в сторону игровой механики типа: «залезь наверх, сбрось мне лестницу, а я поднимусь»? Почему даже в диалогах так много прямых заимствований из игры на приставке, если к услугам авторов весь арсенал других видов искусства? Потому что курица несет золотые яйца. Кроме того, многие геймеры проходили игру несколько раз, значит, даже со второй или третьей попытки всё это «работает». Единственное, что действительно было изменено, — сменился акцент с пожилого героя на девочку-подростка, а в игре она становится главной героиней только во второй части.

Причем именно это рождает очень интересный драматургический эффект, а теперь во втором сезоне сериала удивить этим уже не удастся. Зато удастся другим: шоураннеры уже успели объявить, что сюжет Last of Us II они растянут на несколько сезонов. Приятный ли это сюрприз, решать зрителю.

TLOU
Фото: Sony Pictures Television

Пока же стоит сказать о том, что в сериале гораздо сильнее, чем в игре, представлена вся христианская символика сюжета. Так, совершенно ясно, что грибок — это грех, и мир подчинен этому греху, лежит во зле. Достаточно соприкосновения с этим грехом, чтобы оскверниться. Спасать этот мир пришла Элли, которая греху не подвержена.

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Финал игры и сериала — весьма своеобразный отсыл к истории Авраама и Исаака, которого нужно принести в жертву. Много и других символов — например, мысль о том, что если рука или нога соблазняет тебя, ее надо отсечь: так общины в сериале избавляются от зараженных, чтобы выжить. Такая расшифровка Last of Us — самое приятное, чем можно занять ум во время просмотра второй половины первого сезона сериала. И особенно финала — такого знакомого всем нам.

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