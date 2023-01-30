 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Две трети российских специалистов задумались о смене места работы в 2023 году
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Общество
Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал о таланте Вячеслава Назарука
Происшествия
«Известия» получили видео умышленного поджога автомобиля в Москве
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Ведущая Welt перепутала Красную армию с организацией немецких радикалов
Мир
WSJ узнала о единственной подконтрольной ВСУ дороге в Артемовск
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Армия
Сержант Теплов предотвратил атаку на тактическую группу десантников РФ
Мир
Супруга Ассанжа заявила о его плохом физическом и психологическом состоянии
/

Хочу, как в TLOU: какие игры понравятся фанатам The Last of Us

У любителей пощекотать нервы и посочувствовать персонажам есть альтернатива
Фото: Naughty Dog
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постапокалиптический экшен The Last of Us — одна из выдающихся игр последних десятилетий. Неудивительно, что история получила экранизацию от HBO — прямо сейчас раз в неделю выходит эпизод сериала «Одни из нас». Что делать, если обе части TLOU давно пройдены, а ждать новых серий невтерпеж? Остается изучить подборку игр, в чем-то напоминающих The Last of Us. Творение студии Naughty Dog уникально, но похожую атмосферу, сеттинг и механику можно найти и в других разработках. К каким играм стоит приглядеться — рассказывают «Известия».

Взаимодействие персонажей и эмоциональная привязка

Что наша жизнь: как сделать гейминг полезным
Видеоигры всё чаще создают пространства для общения, конкурирующие с соцсетями

Связь двух главных героев The Last of Us контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли — самая важная механика в игре. Именно она позволяет проникнуться сочувствием и сильнее привязаться к персонажам.

Похожий геймплей используется во многих играх, где кооператив или синхронное управление героями обусловлены сюжетом, например в Bioshock Infinite или Lara Croft and the Guardian of Light. Однако немногим удается заставить человека по ту сторону монитора, вцепившись в клавиатуру или геймпад, всей душой переживать за подопечного. У адвенчуры Brothers: A Tale of Two Sons это получилось. За сказочным сюжетом (два брата идут к источнику жизни, чтобы спасти больного отца) и немудреными головоломками скрываются мощный иммерсивный опыт и драма. Без спойлеров рассказать о ней невозможно, но игра точно дает понять, что такое чувство утраты на физическом уровне.

Нечто схожее позволяет испытать японский платформер Ico. Несмотря на винтажность графики 2001 года и простоту сюжета (пользователь «всего-то» спасает принцессу из страшного замка), игра также дает ощутить связь между героями и взять на себя ответственность за жизнь беззащитной девушки.

Хочу, как в TLOU_1
Brothers: A Tale of Two Sons
Brothers: A Tale of Two Sons. Адвенчура, сочетающая в себе классический геймплей и искусный нарратив
Фото: 505 Games
Brothers: A Tale of Two Sons_01
Brothers: A Tale of Two Sons
Геймплей сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Братья дополняют друг друга: старший — сильный, а младший — маленький и ловкий
Фото: 505 Games
Хочу, как в TLOU_6
Ico
Ico. Японская адвенчура из далекого 2001-го, ставшая хитом своего времени и вдохновившая многих современных гейм-дизайнеров
Фото: Sony Computer Entertainment
Ico_01
Ico
Хотя геймплей представляет собой привычный даже для своего времени платформер, она впечатлила игроков интересными дизайнерскими и техническими решениями и уникальным эмоциональным вовлечением
Фото: Sony Computer Entertainment
Хочу, как в TLOU_2
Resident Evil 4
Resident Evil 4. Ещё одна игра из 2000-х, ставшая культовой, сюрвайвал-хоррор из серии Resident Evil. Ею вдохновились и создатели The Last of Us
Фото: Capcom Production
Resident Evil 4_01
Resident Evil 4
Ремейк оригинальной игры запланирован на март 2023-го. А вот в ремейки двух предыдущих частей, которые игроки оценили чрезвычайно высоко, можно поиграть уже сейчас
Фото: Playstation

Меньше драмы, но больше перестрелок и стелса можно найти в Resident Evil 4. Периодически по сюжету игрок взаимодействует с временной напарницей Эшли, которую нужно защищать от зомби любой ценой. Девушку можно просить прятаться в укрытии, пока герой расправляется с врагами. Монстры будут стараться схватить Эшли, да и шальная пуля способна моментально убить ее, поэтому приходится быть предельно аккуратным и внимательным.

Кинематографичность

Мир во время чумы: каким получился сериал «Одни из нас»
Шоу по мотивам известной видеоигры насыщено неожиданными и важными смыслами

Есть мнение, что современные игры, где большое внимание уделяется катсценам (эпизодам, в которых пользователь слабо либо вообще не может влиять на происходящее), — не игры вовсе, а фильмы, в которых герою изредка дают в руки управление, чтобы продвинуть дальше сюжет. Но часто именно кинематографичность является главным преимуществом: без мастерски написанного сценария и срежиссированных роликов, талантливых актеров озвучки и работы аниматоров не складывалась бы захватывающая история, в которую хочется погружаться. The Last of Us — пример прекрасной кинематографической игры. По качеству операторской и сценаристской работы к «Одним из нас», пожалуй, ближе всего серия Uncharted про нового Индиану Джонсу — потомственного авантюриста Натана Дрэйка, а также фантастическая история про андроидов Detroit: Become human.

Если в киноаспекте TLOU вас больше всего привлекает возможность пощекотать нервы, то хорошую хоррор-составляющую можно найти в интерактивных survival-horror'ах The Dark Pictures Anthology и Until Dawn. В первой игрока ждут настоящие фильмы ужасов про корабль-призрак, таинственную деревню, подземелье, кишащее монстрами, и маньяков. Until Dawn сочетает в себе лучшие черты слэшеров и монстр-муви.

The Dark Pictures Anthology 1
The Dark Pictures Anthology
The Dark Pictures Anthology — целая серия игр в жанре интерактивного хоррор-кино
Фото: PlayStation
The Dark Pictures Anthology 2
The Dark Pictures Anthology
На первый план здесь выходят графика и нарратив
Фото: PlayStation
The Dark Pictures Anthology 3
The Dark Pictures Anthology
В антологии вышло уже четыре истории — первый «сезон» интерактивного «сериала». Дата выхода второго сезона пока не известна
Фото: PlayStation
Until Dawn 1
Until Dawn
Until Dawn. Еще одно интерактивное кино в жанре хоррора
Фото: PlayStation
Until Dawn 2
Until Dawn
Игра получила массу положительных отзывов за необычную структуру сюжета и глубокое погружение
Фото: PlayStation
Detroit: Become human 1
Detroit: Become human
Detroit: Become Human. Приключенческая игра про недалекое будущее особенно отличилась тщательным применением технологий захвата движения, которое позволило передать все тонкости актерской игры
Фото: PlayStation
Detroit: Become human 2
Detroit: Become human
Погружению в игровой процесс и тут способствуют элементы интерактивного кино
Фото: PlayStation
UNCHARTED: The Nathan Drake Collection 1
UNCHARTED. Серия игр в жанре экшен-адвенчуры, успевшая стать классикой консольных игр
Фото: PlayStation
UNCHARTED: The Nathan Drake Collection 2
UNCHARTED: The Nathan Drake Collection
В 2015 году вышло переиздание трех первых частей (эти кадры оттуда), а последняя часть, Uncharted: Legacy of Thieves, вышла в прошлом году, в том числе на ПК
Фото: PlayStation
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 1
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
The Walking Dead от Telltale Games тоже в свое время получила переиздание. Обязательна к ознакомлению фанатами вселенной «Ходячих мертвецов»
Фото: Telltale Games

Нельзя не упомянуть квест The Walking Dead: The Game от американской студии Telltale Games, который очень близок TLOU по духу. Игра по знаменитой вселенной «Ходячих мертвецов» рассказывает о Эверетте Ли, бывшем учителе истории. Он пытается выжить в зомби-апокалипсисе и встречает маленькую Клементину. Преодолевая испытания и смертельные опасности, Эверетт становится для Клементины вторым отцом, а девочке приходится принимать сложные взрослые решения в страшной реальности плотоядных трупов.

Конец света и жуткие монстры

Вселенная «Ходячих мертвецов», как и вселенная The Last of Us, — это постапокалиптический мир, в котором случилась катастрофа, превратившая большую часть людей в чудовищ и поставившая человечество на грань вымирания. Одни выжившие пытаются сохранить очаги цивилизации и найти надежду на будущее, в то время как другие сбиваются в группировки и начинают творить зверства, которые не снились зомби и мутантам.

Хочу как в TLOU_5
Dying Light 2

Dying Light 2

Фото: Techland

В экшен-адвенчуре Dying Light очень похожий сеттинг и постапокалиптическая атмосфера. Действие игры разворачивается в вымышленном мегаполисе Харран. Город заполонили орды зомби. Главный герой, агент Крейн, отправляется в Харран под прикрытием, чтобы найти данные о вирусе. Крейну приходится выживать, сражаться с зомби и бандитами и даже пытаться обогнать время — из-за укусов счет идет на часы.

Хочу как в TLOU_7
Days Gone

Days Gone

Фото: Sony Interactive Entertainment

Еще в одной экшен-адвенчуре Days Gone глобальная пандемия превращает людей во фриков, кровожадных безумцев-каннибалов с зашкаливающим уровнем жестокости. Пользователям предстоит играть за байкера Дикона Сент-Джона, который теряет жену в первые дни апокалипсиса и пытается выжить в новой суровой действительности.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023