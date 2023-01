Хочу, как в TLOU: какие игры понравятся фанатам The Last of Us

Постапокалиптический экшен The Last of Us — одна из выдающихся игр последних десятилетий. Неудивительно, что история получила экранизацию от HBO — прямо сейчас раз в неделю выходит эпизод сериала «Одни из нас». Что делать, если обе части TLOU давно пройдены, а ждать новых серий невтерпеж? Остается изучить подборку игр, в чем-то напоминающих The Last of Us. Творение студии Naughty Dog уникально, но похожую атмосферу, сеттинг и механику можно найти и в других разработках. К каким играм стоит приглядеться — рассказывают «Известия».

Взаимодействие персонажей и эмоциональная привязка

Связь двух главных героев The Last of Us контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли — самая важная механика в игре. Именно она позволяет проникнуться сочувствием и сильнее привязаться к персонажам.

Похожий геймплей используется во многих играх, где кооператив или синхронное управление героями обусловлены сюжетом, например в Bioshock Infinite или Lara Croft and the Guardian of Light. Однако немногим удается заставить человека по ту сторону монитора, вцепившись в клавиатуру или геймпад, всей душой переживать за подопечного. У адвенчуры Brothers: A Tale of Two Sons это получилось . За сказочным сюжетом (два брата идут к источнику жизни, чтобы спасти больного отца) и немудреными головоломками скрываются мощный иммерсивный опыт и драма. Без спойлеров рассказать о ней невозможно, но игра точно дает понять, что такое чувство утраты на физическом уровне.

Нечто схожее позволяет испытать японский платформер Ico. Несмотря на винтажность графики 2001 года и простоту сюжета (пользователь «всего-то» спасает принцессу из страшного замка), игра также дает ощутить связь между героями и взять на себя ответственность за жизнь беззащитной девушки.

Хочу, как в TLOU_1 Brothers: A Tale of Two Sons. Адвенчура, сочетающая в себе классический геймплей и искусный нарратив Фото: 505 Games Brothers: A Tale of Two Sons_01 Геймплей сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Братья дополняют друг друга: старший — сильный, а младший — маленький и ловкий Фото: 505 Games Хочу, как в TLOU_6 Ico. Японская адвенчура из далекого 2001-го, ставшая хитом своего времени и вдохновившая многих современных гейм-дизайнеров Фото: Sony Computer Entertainment Ico_01 Хотя геймплей представляет собой привычный даже для своего времени платформер, она впечатлила игроков интересными дизайнерскими и техническими решениями и уникальным эмоциональным вовлечением Фото: Sony Computer Entertainment Хочу, как в TLOU_2 Resident Evil 4. Ещё одна игра из 2000-х, ставшая культовой, сюрвайвал-хоррор из серии Resident Evil. Ею вдохновились и создатели The Last of Us Фото: Capcom Production Resident Evil 4_01 Ремейк оригинальной игры запланирован на март 2023-го. А вот в ремейки двух предыдущих частей, которые игроки оценили чрезвычайно высоко, можно поиграть уже сейчас Фото: Playstation

Меньше драмы, но больше перестрелок и стелса можно найти в Resident Evil 4. Периодически по сюжету игрок взаимодействует с временной напарницей Эшли, которую нужно защищать от зомби любой ценой. Девушку можно просить прятаться в укрытии, пока герой расправляется с врагами. Монстры будут стараться схватить Эшли, да и шальная пуля способна моментально убить ее, поэтому приходится быть предельно аккуратным и внимательным.

Кинематографичность

Есть мнение, что современные игры, где большое внимание уделяется катсценам (эпизодам, в которых пользователь слабо либо вообще не может влиять на происходящее), — не игры вовсе, а фильмы, в которых герою изредка дают в руки управление, чтобы продвинуть дальше сюжет. Но часто именно кинематографичность является главным преимуществом: без мастерски написанного сценария и срежиссированных роликов, талантливых актеров озвучки и работы аниматоров не складывалась бы захватывающая история, в которую хочется погружаться. The Last of Us — пример прекрасной кинематографической игры. По качеству операторской и сценаристской работы к «Одним из нас», пожалуй, ближе всего серия Uncharted про нового Индиану Джонсу — потомственного авантюриста Натана Дрэйка, а также фантастическая история про андроидов Detroit: Become human.

Если в киноаспекте TLOU вас больше всего привлекает возможность пощекотать нервы, то хорошую хоррор-составляющую можно найти в интерактивных survival-horror'ах The Dark Pictures Anthology и Until Dawn . В первой игрока ждут настоящие фильмы ужасов про корабль-призрак, таинственную деревню, подземелье, кишащее монстрами, и маньяков. Until Dawn сочетает в себе лучшие черты слэшеров и монстр-муви.

Нельзя не упомянуть квест The Walking Dead: The Game от американской студии Telltale Games, который очень близок TLOU по духу. Игра по знаменитой вселенной «Ходячих мертвецов» рассказывает о Эверетте Ли, бывшем учителе истории. Он пытается выжить в зомби-апокалипсисе и встречает маленькую Клементину. Преодолевая испытания и смертельные опасности, Эверетт становится для Клементины вторым отцом, а девочке приходится принимать сложные взрослые решения в страшной реальности плотоядных трупов.

Конец света и жуткие монстры

Вселенная «Ходячих мертвецов», как и вселенная The Last of Us, — это постапокалиптический мир, в котором случилась катастрофа, превратившая большую часть людей в чудовищ и поставившая человечество на грань вымирания. Одни выжившие пытаются сохранить очаги цивилизации и найти надежду на будущее, в то время как другие сбиваются в группировки и начинают творить зверства, которые не снились зомби и мутантам.

Хочу как в TLOU_5 Dying Light 2 Фото: Techland

В экшен-адвенчуре Dying Light очень похожий сеттинг и постапокалиптическая атмосфера. Действие игры разворачивается в вымышленном мегаполисе Харран . Город заполонили орды зомби. Главный герой, агент Крейн, отправляется в Харран под прикрытием, чтобы найти данные о вирусе. Крейну приходится выживать, сражаться с зомби и бандитами и даже пытаться обогнать время — из-за укусов счет идет на часы.

Хочу как в TLOU_7 Days Gone Фото: Sony Interactive Entertainment