Писателя Андрея Константинова похоронили с воинскими почестями в Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 декабря прошли похороны писателя, автора телесериала «Бандитский Петербург» Андрея Константинова. Церемония сопровождалась воинскими почестями, поскольку умерший имел звание полковника запаса.

Публициста похоронили на Смоленском кладбище, а отпевание проходило в ближайшей Смоленской церкви. Похороны посетили коллеги, друзья и близкие Константинова.

Прощание с писателем состоялось ранее в этот же день на новой сцене Александринского театра. Церемонию посетил представитель губернатора Петербурга в законодательном собрании Константин Сухенко.

О смерти Константинова стало известно 13 декабря. Автор «Бандитского Петербурга» ушел из жизни в возрасте 60 лет. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константинов известен как автор романов «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Кроме того, более 20 лет он возглавлял «Агентство журналистских расследований». Он также был основателем «Фонтанки.ру». Более 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.