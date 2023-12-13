Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Автор книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург», Андрей Константинов скончался на 61-ом году жизни. Об этом 13 декабря сообщает сайт телеканала 78.ru со ссылкой на его коллег.

Журналисты сообщают, что Константинов в последний год серьезно болел. Подробности не приводятся.

Дату и место похорон Константинова сообщат позже.

Андрей Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров.

Более 20-ти лет писатель возглавлял «Агентство журналистских расследований». Он также был основателем «Фонтанки.ру». Больше 15-ти лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.