В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым

В Санкт-Петербурге 16 декабря началась церемония прощания с журналистом, автором телесериала «Бандитский Петербург» Андреем Константиновым.

Мероприятие проходит на новой сцене Александринского театра. Церемонию посетил представитель губернатора Санкт-Петербурга в законодательном собрании Константин Сухенко.

В 14:00 пройдет отпевание в Смоленской церкви. Журналиста похоронят на Смоленском кладбище.

О смерти Константинова стало известно 13 декабря. Он скончался в Петербурге на 61-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Кроме того, более 20 лет он возглавлял «Агентство журналистских расследований». Он также был основателем «Фонтанки.ру». Более 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.