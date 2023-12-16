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Политолог заявил о прекратившей продаваться на Западе «сказке о победе» Украины

Политолог Светов о планах контрнаступления ВСУ: нужно что-то обещать Западу
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Новые планы Украины пойти в контрнаступление в 2024 году связаны с тем, что старая «сказка о победе» страны перестала продаваться. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» в субботу, 16 декабря, политолог Юрий Светов.

Он обратил внимание на то, что весь год киевские власти убеждали западных спонсоров в успешном контрнаступлении. Однако затем сам главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте.

«Они же уже в этом году собирались купаться и загорать в Крыму, год заканчивается, а до Крыма по-прежнему далеко. Поэтому нужно же что-то обещать тому, кто дает им деньги», — прокомментировал Светов.

Помимо этого, эксперт указал на изменение восприятия Украины на Западе. Так, если год назад в Вашингтоне президента страны Владимира Зеленского принимали как героя, который «громит» Россию, то сейчас его приняли как неудачника, снова приехавшего за деньгами.

«В этом смысловом значении начались разговоры о новом наступлении в 2024 году. Попытка продать, как в бизнесе торгуют фьючерсами на будущее, вот украинская власть, Залужный, Зеленский — они продают эти фьючерсы на будущую победу», — отметил Светов.

По его словам, власти Киева уже давно находятся в виртуальном пространстве, которое сами придумали и в котором «победили» Россию.

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О планах начать новое контрнаступление в 2024 году ранее в этот день написало немецкое издание Die Welt. По его данным, Вашингтон получил от Киева список вооружений, которые хочет получить Украина. В него вошли, в частности, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. Украина почти ничего не производит, ей всё привозят, однако когда-то это закончится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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