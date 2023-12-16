Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»

Задержанный водитель, оказавший сопротивление полиции у рынка «Садовод» в Москве, является гражданином Таджикистана, сообщил Telegram-канал «112» в субботу, 16 декабря.

21-летний Сухроб Ю. при проверке документов не подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

«В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти», — сказано в сообщении.

При этом во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока стражи порядка пытались оказать ему помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, после повредили ножом колесо служебной машины.

МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки на «Садоводе». По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании данного дела.