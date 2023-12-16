Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»

Сотрудники полиции задержали 82 человека после массовой потасовки на рынке «Садовод» в Москве, в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по факту неподчинения сотруднику правоохранительных органов. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает МВД России.

Инцидент произошел на улице Верхние Поля. Водитель легкового автомобиля при проверке документов не подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Далее нарушитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции.

При этом во время задержания у мужчины произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать ему помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить стражей порядка от задержанного, а затем повредили ножом колесо служебной машины.

На место происшествия прибыли дополнительные наряды полиции. В целях предотвращения беспорядков одним из правоохранителей был произведен ряд предупредительных выстрелов в воздух, от которых никто не пострадал.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и ст. 18.8 («Нарушение миграционного законодательства») КоАП РФ. Кроме того, проверяется их причастность к совершению преступления.

Что касается не подчинившегося полицейским гражданина, как сообщили в Следственном комитете, в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»). Следствие ходатайствует об аресте нарушителя.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок труда в России испытывает потребность в рабочей силе, однако это не значит, что власти могут игнорировать интересы коренного населения страны. Он выступил за создание специального органа по делам мигрантов.