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Путин выступил за создание специального органа по делам мигрантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Рынок труда в России испытывает потребность в рабочей силе, однако это не значит, что власти могут игнорировать интересы коренного населения страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Это непростая проблема, она характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 млн трудовых мигрантов. Но у нас 2,9% безработицы, то есть ее нет почти, а потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой должны и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», — сказал Путин.

По мнению главы государства, России нужно вместе со странами, откуда приезжают мигранты, начинать работу по этому направлению заранее. Также Путин указал на то, что все мигранты должны уважать законы и традиции народов Российской Федерации. Кроме того, для приезжих рабочих требуется создать нормальные условия, добавил президент РФ.

«Наверное, нужен специальный орган, не только МВД, который занимается техническими и правовыми вопросами. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно находил бы решение по каждому аспекту этой проблемы. <…> Но прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения — граждан Российской Федерации», — сказал Путин.

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В конце ноября агентство ТАСС писало, что МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев прокомментировал «Известиям» новость о режиме контроля пребывания мигрантов. Он заявил, что законопроект отвечает насущной необходимости упорядочения миграционных процессов в стране и укрепления общественной безопасности.

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