Юрист оценил предложение МВД ввести режим контролируемого пребывания мигрантов

Предлагаемый МВД законопроект о введении режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, безусловно, отвечает насущной необходимости упорядочения миграционных процессов в стране и укрепления общественной безопасности. Об этом 28 ноября «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Учитывая масштабы нелегальной миграции, а также связанные с ней риски теневой экономической деятельности, правонарушений, межнациональной напряженности, введение действенных механизмов контроля в этой сфере крайне важно. Позитивным моментом является комплексный характер предлагаемых мер — ограничения охватывают самые различные сферы, создавая серьезные препятствия для нахождения нелегальных мигрантов в правовом поле России. Это должно существенно снизить стимулы для нелегальной миграции из безвизовых стран», — сказал юрист.

В то же время при реализации законопроекта необходимо избегать нарушения законных прав тех мигрантов, чей статус до конца не определен, считает Русяев.

«В связи с этим крайне важно четко проработать критерии установления режима контролируемого пребывания, механизмы обжалования соответствующих решений госорганов. Это будет способствовать справедливому и сбалансированному применению нового закона, а значит, повысит его эффективность в качестве инструмента миграционной политики», — заключил он.

Ранее в этот день агентство ТАСС писало, что МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

22 ноября сообщалось, что особый миграционный режим для иностранных студентов, которые с 2023 года могут оформить разрешение на временное проживание в России, предлагают распространить на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов полагает, что это помогло бы преодолеть «объективную ограниченность ресурсов государственных университетов по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».