Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Мир
Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Происшествия
В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

Юрист оценил предложение МВД ввести режим контролируемого пребывания мигрантов

Русяев: контролируемое пребывание мигрантов укрепит общественную безопасность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предлагаемый МВД законопроект о введении режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, безусловно, отвечает насущной необходимости упорядочения миграционных процессов в стране и укрепления общественной безопасности. Об этом 28 ноября «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Учитывая масштабы нелегальной миграции, а также связанные с ней риски теневой экономической деятельности, правонарушений, межнациональной напряженности, введение действенных механизмов контроля в этой сфере крайне важно. Позитивным моментом является комплексный характер предлагаемых мер — ограничения охватывают самые различные сферы, создавая серьезные препятствия для нахождения нелегальных мигрантов в правовом поле России. Это должно существенно снизить стимулы для нелегальной миграции из безвизовых стран», — сказал юрист.

В то же время при реализации законопроекта необходимо избегать нарушения законных прав тех мигрантов, чей статус до конца не определен, считает Русяев.

«В связи с этим крайне важно четко проработать критерии установления режима контролируемого пребывания, механизмы обжалования соответствующих решений госорганов. Это будет способствовать справедливому и сбалансированному применению нового закона, а значит, повысит его эффективность в качестве инструмента миграционной политики», — заключил он.

Труд, но быть: иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Как мигранты влияют на наш рынок и будут ли они также охотно приезжать дальше

Ранее в этот день агентство ТАСС писало, что МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

22 ноября сообщалось, что особый миграционный режим для иностранных студентов, которые с 2023 года могут оформить разрешение на временное проживание в России, предлагают распространить на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов полагает, что это помогло бы преодолеть «объективную ограниченность ресурсов государственных университетов по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023