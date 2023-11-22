В РФ разрабатывают особый миграционный режим для иностранных студентов

Особый миграционный режим для иностранных студентов, которые с 2023 года могут оформить разрешение на временное проживание в России, предлагают распространить на частные вузы. Сейчас такой механизм есть только для государственных образовательных организаций. Такие поправки обсудили 21 ноября члены экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде Госдумы Борисе Чернышове.

Они также предложили изменить условия для получения виз и для родственников студентов-иностранцев. Сейчас вместе с ними могут находиться только их супруги, а члены совета предлагают распространить это разрешение и на других членов семьи студента — они определили их как законных представителей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов полагает, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы преодолеть «объективную ограниченность ресурсов государственных университетов по наращиванию количества иностранных обучающихся — лимит общежитий, преподавателей».

А ректор университета «Синергия» Артем Васильев отметил, что гарантированный въезд в Россию «с мамой и папой» поможет студенту преодолеть психологические трудности и сделает адаптацию к новой стране более комфортной.

Борис Чернышов напомнил, что федеральный проект «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» установил показатель в 450 тыс. иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тыс. больше, чем сейчас. Поэтому, по его мнению, необходимо снять барьеры для притока учащихся из-за границы. Это могло бы «способствовать нивелированию последствий демографического кризиса».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейные вузы: студентам-иностранцам могут разрешить привозить мам и пап