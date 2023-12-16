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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента на «Садоводе»

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Фото: СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании противоправных действий в отношении сотрудников полиции на рынке «Садовод» в Москве. Об этом 16 декабря сообщил СКР на своем сайте.

На территории рынка группа лиц оказала противодействие полицейским, находившимся при исполнении. По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«К настоящему времени задержан уроженец Республики Таджикистан, применивший насилие в отношении сотрудника полиции. Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек», — говорится в сообщении.

Руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стижову поручено представить главе Следственного комитета доклад о ходе расследования уголовных дел, принять меры к привлечению всех нарушителей к ответственности, а также установить правомерность их пребывания на территории РФ.

«Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — резюмировали в ведомстве.

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Ранее в этот день в МВД России сообщили о задержании 82 человек после массовой потасовки на «Садоводе». Уточнялось, что водитель легковушки при проверке документов не подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров, после чего нарушитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции.

Во время задержания у мужчины произошел приступ эпилепсии, и пока полицейские оказывали ему помощь, к правоохранителям подошла группа агрессивно настроенных граждан, попытавшихся оттеснить стражей порядка от задержанного.

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