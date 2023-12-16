Психолог рассказала о способах улучшить память

По мнению нейрофизиологов, проблемы с памятью зачастую связаны с недостаточным количеством повторений, при этом есть несколько способов, как можно улучшить навыки запоминания. О них в субботу, 16 декабря, рассказала психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова.

Первый способ специалист сравнила с выращиванием помидоров, потому что памяти, как и растению, необходимы определенные условия и время.

«Нашей памяти тоже нужно дать дозреть. Не торопить, а создать условия, как помидорам в теплице: регулярно поливать и удобрять. Не жалуйтесь на плохую память, если не повторили действие, фразу или процесс достаточно для того, чтобы они автоматизировались», — заявила Зродникова «Газете.Ru».

Она отметила, что каждый мозг индивидуален, у каждого — своя программа развития, однако «плоды обязательно созреют», если проявить терпение.

Второй метод — «очистить флешку». В частности, если сравнить память с компьютерными системами, то получаемая человеком информация сначала сохраняется в гиппокампе, играющем роль «флешки». Так ежедневно аккумулируется вся новая информация от пяти сенсорных систем — зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, а ночью она «переписывается» на жесткий диск — в долговременную память.

«Но, конечно же, не вся информация. А только та, которая «маркируется» как нужная, ценная, полезная. Остальная очищается под ноль, чтобы утром, после хорошего сна, у вас была свежая чистая оперативная память», — добавила Зродникова.

При этом есть два способа, как показать мозгу, что информацию необходимо запомнить. Первый способ связан с окрашиванием необходимой информации эмоциями, а второй — с многократными повторениями.

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