Более 10 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Волгограда из-за непогоды

Более 10 рейсов задерживаются из-за непогоды на прилет и вылет в аэропорту Волгограда, следует 16 декабря из данных онлайн-табло на сайте авиагавани.

Так, задержаны рейсы из Москвы, Саратова, Самары, а также в Санкт-Петербург, в Москву и в Дубай. Задержки составляют до 10 часов. В Петербург пассажиры не могут вылететь с вечера 15 декабря.

«Волгоград — Санкт-Петербург. Номер рейса: FV 6116. По расписанию: 18:35 15 декабря. Расчетное время: 10:00 16 декабря», — сказано на сайте аэропорта.

По данным волгоградского Гидрометцентра, в регионе до понедельника, 18 декабря, ожидаются морозы, снег и гололед. С вечера пятницы в Волгограде шел мокрый снег при минусовой температуре воздуха.

Вместе с тем 15 декабря на Москву обрушился циклон «Ваня». Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала, что снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.

Пресс-служба «Яндекс Погоды» сообщила, что в выходные, 16 и 17 декабря, в столице ожидается снегопад, а в воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля. Среди крупных российских городов самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре, Махачкале и Сочи — там воздух прогреется до +6…+12 градусов.