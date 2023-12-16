В Ставрополье после обращения к Путину пообещали решить проблему с мостом в селе
Из Ставропольского края на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину пришло обращение от жителей села Камбулат. Полгода назад ливни разрушили мосты, и село оказалось разделено, рассказала «Известиям» руководитель регионального исполкома «Народный фронт» в Ставропольском крае Ольга Гладких.
«На одну сторону села не ходит маршрутка, не приходит скорая помощь. А ходить в школу и на работу по полуразрушенному пешеходному мосту очень опасно», — объяснила она.
По словам Гладких, представители «Народный фронт» выехали на место, встретили с жителями села и убедились, что информация верна. Первым делом они обратились в администрацию, где ответили, что денег нет даже на проектирование новых мостов. Тогда обратиться решили к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.
«Он поручил оперативно решить вопрос с транспортным сообщением в селе Камбулат», — резюмировала Гладких.
15 декабря волонтеры Иртышского сельского поселения и общественного движения «Народный фронт» связались с солдатом Вооруженных сил РФ Андреем Никишиным после того, как он рассказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» о нехватке РЭБ-глушилок в зоне проведения спецоперации. Также с российским солдатом на связь вышли активисты из Иртышского сельского поселения, которые рассказали, что его контакты ищет губернатор Омской области Виталий Хоценко, чтобы передать отряду необходимую технику.
«Итоги года с Владимиром Путиным» длились 14 декабря более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин «остался удовлетворен тем, что удалось охватить широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия».