Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом

Волонтеры Иртышского сельского поселения и общественного движения «Народный фронт» связались с солдатом Вооруженных сил (ВС) РФ Андреем Никишиным после того, как он рассказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» о нехватке РЭБ-глушилок в зоне проведения спецоперации. Об этом 15 декабря военнослужащий рассказал в беседе с «Известиями».

«После того, как мой вопрос был зачитан, на меня сразу вышел по звонку представитель «Народного фронта» Александр. Он узнал, насколько актуальна просьба о РЭБ-глушилках, и спросил контакты с моего подразделения, кому из рук в руки можно будет вручить комплекты», ― заявил Никишин.

Помимо волонтеров «Народного фронта», с российским солдатом на связь вышли активисты из Иртышского сельского поселения, которые рассказали Андрею, что его контакты ищет губернатор Омской области Виталий Хоценко. Как оказалось, глава региона также намеревается предоставить комплект РЭБ отряду Никишина.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» в формате прямой линии и пресс-конференции ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине. Так, по его словам, российские силы уничтожили только начиная с «так называемого контрнаступления» 747 танков.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.