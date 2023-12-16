Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

В ряде провинций Китая расширили запрет на использование импортной техники

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде провинций Китая ввели запрет на использование импортной техники госслужащими. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на свои источники.

Власти как минимум восьми провинций ввели распоряжение не использовать иностранные технологические устройства в государственных фирмах и правительственных ведомствах. Оставлять дома требуется такие гаджеты, как iPhone или смартфоны Samsung.

Сильнее всего новое правило ударило по американской компании Apple. В Хэбэе находится один из крупнейших заводов, где производится ее техника. Акции компании уже начали падать, сообщило агентство.

«Указ грозит нанести быстрый и прямой удар по рынку Apple», — написано в материале.

Кроме того, распоряжения также касаются более активной продажи местных брендов.

Китайская, народная: параллельный импорт авто меняется официальным
Дилеры начали продавать автомобили Jetta с гарантией импортера

14 октября стало известно, что Вашингтон ограничивает экспорт из КНР. Так, США планируют объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Это решение является попыткой Соединенных Штатов ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта.

Между тем сотрудничество Китая с Россией продолжает расширяться. Так, 15 декабря сообщалось, что энергетическое сотрудничество двух государств в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023