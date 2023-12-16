В ряде провинций Китая ввели запрет на использование импортной техники госслужащими. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на свои источники.

Власти как минимум восьми провинций ввели распоряжение не использовать иностранные технологические устройства в государственных фирмах и правительственных ведомствах. Оставлять дома требуется такие гаджеты, как iPhone или смартфоны Samsung.

Сильнее всего новое правило ударило по американской компании Apple. В Хэбэе находится один из крупнейших заводов, где производится ее техника. Акции компании уже начали падать, сообщило агентство.

«Указ грозит нанести быстрый и прямой удар по рынку Apple», — написано в материале.

Кроме того, распоряжения также касаются более активной продажи местных брендов.

14 октября стало известно, что Вашингтон ограничивает экспорт из КНР. Так, США планируют объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Это решение является попыткой Соединенных Штатов ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта.

Между тем сотрудничество Китая с Россией продолжает расширяться. Так, 15 декабря сообщалось, что энергетическое сотрудничество двух государств в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.