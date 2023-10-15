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Axios узнал о намерении США объявить об ограничениях экспорта в Китай

Axios: США планируют объявить об ограничениях экспорта процессоров в Китай
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Вашингтон планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Об этом 14 октября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена планирует объявить о новом регулировании чипов для искусственного интеллекта, которые могут продаваться в Китай», — говорится в публикации.

По информации портала, новые ограничения будут объявлены уже в начале следующей недели. Это решение является попыткой США ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта.

Целью нововведений станет устранение лазеек в тех механизмах экспортного контроля, которые объявлялись в прошлом году. Отмечается, что ограничения будут распространяться на чипы меньшей мощности по сравнению с теми, что уже подпадают под запрет на экспорт в Китай, а также на оборудование для их производства.

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Ранее, 28 июня, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.

28 февраля сообщалось, что американская администрация изучает возможность отзыва лицензий на экспорт технологий китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Речь шла о лицензиях, выданных поставщикам США для продаж технологий китайской компании.

7 октября прошлого года американское министерство торговли заявило, что США ограничивают поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников.

До этого, 4 октября 2022 года, газета The Wall Street Journal сообщила, что США намерены еще больше ограничить экспорт передовых микросхем в КНР. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники, объясняли журналисты.

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