В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими

Один человек погиб и еще семь пострадали в автокатастрофе на технологической дороге в Забайкальском крае. Об этом сообщили на сайте управления МВД России по региону в субботу, 16 декабря.

«Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины «Урал» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в 22 км от поселка Новая Чара.

По предварительным данным, в машине находилось 27 человек. Один из пассажиров, мужчина 1979 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Еще семь пострадавших госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести.

Сообщается также, что начата проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее, 15 декабря, под Орлом в результате столкновения двух грузовиков и УАЗа погиб человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, 53-летний водитель КамАЗа не учел видимость и врезался в УАЗ-«буханку», стоящий на светофоре. От удара УАЗ столкнулся с остановившимся впереди грузовиком Shacman.