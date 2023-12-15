Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками под Орлом
Под Орлом в результате столкновения двух грузовиков и «УАЗа» погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла в пятницу, 15 декабря, на 4-м км автодороги Орел – Тамбов. По предварительным данным, 53-летний водитель «КамАЗа» не учел видимость и врезался в «УАЗ-буханку», стоящий на светофоре. От удара «УАЗ» столкнулся с остановившимся впереди грузовиком Shacman.
В результате ДТП погиб 56-летний пассажир автомобиля «УАЗ». Его 30-летний водитель, а также водитель «КамАЗа» получили различные травмы и были госпитализированы, пишет InfoOrel.ru.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
14 декабря в Татарстане пять автомобилей столкнулись на автодороге Шали – Сорочьи Горы. Погибли три человека.