Три человека погибли в массовом столкновении автомобилей в Татарстане
В Пестречинском районе Татарстана в результате столкновения пяти автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла утром в четверг, 14 декабря, на 34-м км автодороги Шали – Сорочьи Горы. По предварительным данным, 24-летний водитель Kia выехал на встречку и врезался в легковой Hyundai, что спровоцировало массовую аварию, в которую, как уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев, также попали «Газель», Opel Astra и еще один автомобиль.
В результате ДТП водитель Kia и его 48-летний пассажир погибли на месте. В больнице от полученных травм скончался 60-летний водитель Hyundai.
Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.
Этим же утром легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Один человек погиб.