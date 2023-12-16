Судмедэксперт объявил причину смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри, сыгравший одного из главных персонажей в сериале «Друзья», умер от острого воздействия кетамина, сказано в отчете судебно-медицинского эксперта от 15 декабря. Также в организме актера был обнаружен опиоид бупренорфин (используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов). Утонул же он в результате несчастного случая, пишет The New York Times.

«Судебно-медицинский эксперт департамента округа Лос-Анджелес определил причину смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри как острое воздействие кетамина», — приводит Daily Mail сообщение офиса коронера Лос-Анджелеса.

В отчете также сказано, что у Перри было заболевание коронарной артерии. Актер проходил «инфузионную терапию кетамином», и последний раз сеанс был примерно за полторы недели до смерти. В отчете при этом отмечалось, что на момент смерти кетамин в его организме не мог быть результатом инфузионной терапии, поскольку период полураспада препарата составляет три-четыре часа или меньше.

Кетамин — мощное обезболивающее средство, которое становится всё более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других трудноизлечимых проблем психического здоровья. Неясно, были ли препараты в организме Перри куплены по рецепту.

Актер открыто рассказывал о своей борьбе с наркоманией на протяжении многих лет, однако давняя подруга и коллега по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон настаивала, что он был здоров на момент своей смерти.

«Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив. Это всё, что я знаю», — говорила она.

За несколько месяцев до своей смерти Мэттью Перри опубликовал откровенные мемуары, в которых содержались шокирующие подробности его наркотической и алкогольной зависимости. В октябре 2022 года он сказал, что был трезв 18 месяцев.

29 октября стало известно о смерти 54-летнего актера Мэттью Перри. Как сообщил источник издания TMZ, он был найден в джакузи собственного дома в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Полиция США начала расследование смерти актера. Отмечалось, что на месте кончины Перри не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

15 ноября актеры-коллеги Перри по сериалу «Друзья» опубликовали в соцсети фото и воспоминания об ушедшем товарище, отметив его сердечность и шутливость, а также бесценность проведенного вместе времени.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими образами в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.