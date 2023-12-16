Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом в ночь в пятницу, 15 декабря, шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что в период с 20:30 до 22:30 мск российские системы ПВО сбили над Крымом 26 беспилотников.

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