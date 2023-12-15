Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских беспилотников над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в пятницу, 15 декабря, уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.