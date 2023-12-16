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Связист Варельджан перехватом данных противника помог захватить опорпункт ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Майор Артем Варельджан обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группы Вооруженных сил РФ. Однажды он смог настроиться на частоту противника и перехватить переговоры о готовящемся нападении на российские подразделения. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в субботу, 16 декабря, рассказали в Минобороны.

Он доложил командованию о готовящейся атаке, после чего рота военнослужащих оперативно сменила позиции и вышла из зоны поражения вражеской артиллерии.

Когда майор Варельджан участвовал в штурме опорного пункта украинских боевиков на одном из тактических направлений, он обнаружил вражескую радиостанцию, по которой скрытно передал дезинформацию. Из-за нее боевики, которые удерживали оборону опорпункта, вышли на позиции российских войск.

Пять боевиков, оказавшись под прицелом, сложили оружие и сдались в плен. Это позволило российским военнослужащим без потерь взять опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под контроль.

Тем временем гвардии младший сержант Юлия Быкова оказывала медицинскую помощь раненым военнослужащим, когда противник подверг позиции полевого госпиталя массированному минометному обстрелу.

Поскольку под огнем остались раненые военнослужащие, не способные самостоятельно перебраться в укрытие, Быкова выбралась из блиндажа и то ползком, то перебежками добралась до раненых в медицинской палатке. Несмотря на угрозу собственной жизни, она под огнем неприятеля перенесла боевых товарищей в укрытие и спасла им жизнь.

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Они предназначены для эвакуации раненых, разведки и размещения минометов

Ранее, 14 декабря, в Минобороны рассказывали, как начальник расчета пусковой установки ракетного дивизиона старший лейтенант Артем Симонов при помощи расчета пусковой установки уничтожил два штаба оперативно-тактических группировок украинских боевиков. Ударом ракеты был разгромлен ангар с вооружением и техникой ВСУ.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как ведется боевая работа и как устроен быт российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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