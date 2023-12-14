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Старший лейтенант Симонов ударом ракеты разгромил ангар с вооружением и техникой ВСУ

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Начальник расчета пусковой установки ракетного дивизиона старший лейтенант Артем Симонов в ходе наступления российских войск при помощи расчета пусковой установки уничтожил два штаба оперативно-тактических группировок украинских боевиков. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 14 декабря, рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, старший лейтенант Симонов разгромил семь систем ПВО неприятеля и больше 60 солдат и офицеров. Впоследствии, возглавляя расчет пусковой установки, Симонов нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым лишив их резервов для дальнейшего ведения боевых действий.

Грамотными действиями старшего лейтенанта Симонова было обеспечено быстрое продвижение российских батальонных тактических групп вглубь обороны противника.

Тем временем механик отделения ремонтного взвода ефрейтор Николай Короленко в составе автомобильной колонны находился в техническом замыкании на автомобиле «Урал-4320», когда колонна в ходе марша подверглась минометному и артиллерийскому обстрелу ВСУ.

Несколько осколков от разорвавшихся мин попали во впереди идущую машину и вывели автомобиль из строя. Тогда ефрейтор Короленко с риском для жизни оперативно восстановил работоспособность неисправного автомобиля и эвакуировал его в безопасное место для дальнейшего ремонта и возвращения техники для подвоза материальных средств обороняющимся подразделениям.

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Днем ранее, 13 декабря, в Минобороны рассказали, как майор Виктор Жакевич в составе батальонной тактической группы ВС РФ организовывал оборону на одном из тактических направлений, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление. Майор смог спасти тяжело раненого товарища из-под огня и отразить атаку противника.

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений в зоне СВО. Он побывал на огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР с танкистами 36-й армии группировки войск «Восток».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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