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Корреспондент «Известий» показал работу российских танкистов в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танковые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают давить на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося им серьезный урон. Об этом 13 декабря рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На новой огневой позиции в районе Новодонецкого в ДНР танкисты 36-й армии группировки «Восток» оказываются в кратчайшие сроки, поскольку получили срочную цель. Прозвучала команда размаскировки, и экипажи готовы выезжать.

«Мы, может, многое и не видим, но слышим. Приходов меньше и меньше. Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», ― поделился с корреспондентом командир танка с позывным Хатту.

По позициям украинской армии российские танкисты работают с закрытых позиций. В распоряжении бойцов ВС РФ точные координаты противника, в то время как украинские военнослужащие в упор не могут их разглядеть.

«Получилось уничтожить и БМП, и БМД, и танки. Если прямой наводкой удалось выскакивать, то это были иностранные танки: Leopard, Abrams», ― рассказал наводчик с позывным Добрый.

Также Ольков отметил, что бойцы российской армии занимаются модернизацией боевой техники прямо на передовой.

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Ранее, 8 декабря, экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. По информации Минобороны, танкисты Вооруженных сил России нанесли мощные огневые удары по противнику и тем самым оказали поддержку мотострелковым подразделениям российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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