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Майор Жакевич спас тяжело раненного бойца в ходе отражения наступления ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Майор Виктор Жакевич в составе батальонной тактической группы ВС РФ организовывал оборону на одном из тактических направлений, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 13 декабря, рассказали в Минобороны РФ.

Украинские боевики нанесли по позициям российских войск удар с применением артиллерии и минометов. В ходе боя майор Жакевич обнаружил тяжело раненного военнослужащего с осколочным ранением в результате разрыва минометного снаряда.

Несмотря на непрекращающийся обстрел, Жакевич вытащил раненого товарища из-под огня, перенес в укрытие и оказал ему первую помощь, чем спас ему жизнь. Затем майор передал пострадавшего медицинскому инструктору для эвакуации, а сам вернулся на позицию для продолжения сражения.

По итогам боя противник, не достигнув поставленных целей, отступил на исходные рубежи, потеряв большое количество живой силы.

Тем временем старший лейтенант Джабраил Насыров обеспечивал связь батальонной тактической группы российских войск при передислокации на новые позиции. По прибытии в заданный район группа подверглась артиллерийскому обстрелу противника. От вражеского огня были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций.

Старший лейтенант Насыров под непрекращающимся огнем неприятеля выдвинулся для устранения повреждений. Оперативно восстановив выведенные из строя устройства, он заново настроил радиосети, обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Благодаря отважным и решительным действиям старшего лейтенанта Насырова удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения позиций противника, что позволило уничтожить технику и живую силу и сорвать наступление украинских боевиков.

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Днем ранее, 12 декабря, в Минобороны рассказали, как начальник связи гвардии старший лейтенант Александр Гринько в ходе выполнения боевых задач организовывал взаимодействие командного пункта батальонной тактической группы с вышестоящим командованием и пунктами управления огнем дивизионов. Внезапно противник пошел в атаку на российские подразделения.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских минометчиков под Угледаром. Он рассказал, как они работают и какое оружие помогает выполнять боевые задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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