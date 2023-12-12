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Начальник связи помог артиллерии получить координаты ВФУ и уничтожить противника

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Начальник связи гвардии старший лейтенант Александр Гринько в ходе выполнения боевых задач организовывал взаимодействие командного пункта батальонной тактической группы с вышестоящим командованием и пунктами управления огнем дивизионов, когда противник атаковал. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 12 декабря, рассказали в Минобороны РФ.

После тщательной артиллерийской подготовки вооруженные формирования Украины (ВФУ) пошли в наступление на позиции мотострелковых подразделений с нескольких направлений. В ходе очередного залпа аппаратная связи получила повреждения.

Несмотря на опасность для жизни, старший лейтенант Гринько выдвинулся к поврежденному узлу связи и оперативно устранил неисправность. Затем он заново настроил аппаратную и обеспечил российских бойцов связью. Это помогло российским артиллеристам получить координаты позиций противника и нанести артудар. Понеся потери, противник отступил.

Тем временем гвардии рядовой Игорь Бойков в составе расчета самоходного артиллерийского орудия выполнял боевые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанковых средств, а также живой силы ВФУ на важном рубеже обороны.

Он оперативно определял объем огневых задач и порядок поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принимал решения на момент ведения огня, что позволяло эффективно уничтожать врага и деморализовать личный состав украинских подразделений.

За время участия в СВО в результате прицельного огня, расчетом самоходного артиллерийского орудия гвардии рядового Игоря Бойкова были уничтожены более 10 артиллерийских орудий, более 15 единиц автомобильной техники и десятки украинских националистов.

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10 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Помимо этого бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Также бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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