Графенское достоинство: ученые удешевили создание материалов будущего

Российские ученые разработали технологию получения малослойного графена — перспективного материала для создания высокопрочных композитов с новыми полезными свойствами . Особенность способа — в использовании в качестве сырья лигнина . Это вещество остается в виде отходов при производстве спиртов, целлюлозы и бумаги. Его переработка в графен попутно может решить ряд проблем. В том числе предотвратить экологическую катастрофу, которая угрожает озеру Байкал .

Для чего используют графен

Исследователи из Физико-технического института (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе разработали технологию получения малослойного графена . По словам авторов проекта, невысокая стоимость производства сделает полученный продукт востребованным во многих отраслях промышленности .

Справка «Известий» В настоящее время графен считается одним из наиболее перспективных материалов. За его открытие ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию. В идеальном (однослойном) виде это углеродная пленка толщиной в один атом. Вместе с тем материал обладает необычайно высокими прочностью, теплопроводностью и электропроводностью. Эти свойства, в частности, позволили нобелевским лауреатам создать из графена самый маленький в мире транзистор.

— Существуют тысячи научных работ, в которых показаны феноменальные возможности для применения этого материала. Однако реальной продукции, которую можно «пощупать руками», практически нет . Причина — огромная себестоимость получения графена. Она может доходить до 1 млн рублей за 1 кг . Поэтому за пределами лабораторий его применение пока нерентабельно , — рассказал «Известиям» один из авторов разработки, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики кластерных структур ФТИ Сергей Кидалов.

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ученый добавил, что в настоящее время во всем мире идет «графеновая гонка». Ее цель — разработка новых и недорогих способов получения этого материала . Первый, кто освоит эти технологии, получит громадные экономические дивиденды.

Методика, разработанная петербургскими учеными, позволяет синтезировать микрокластеры из трех-пяти слоев графена . С такими характеристиками можно использовать полученный продукт без дополнительной обработки .

— Круг применений синтезируемого нами материала огромен. Например, при добавлении его даже в небольших количествах он в разы улучшает свойства известных композитов , — пояснил Сергей Кидалов.

Он добавил, что только в проверенных в ФТИ вариантах среди потенциальных разработок на основе малослойного графена — высокопрочные и термостойкие полимеры, системы для ускорения химических реакций, сорбенты для очистки воды от радиочастиц . А если посмотреть шире, то к этим идеям добавятся токопроводящие чернила и электронные ткани и многое другое. Ряд работ института по созданию высокотехнологичных графеновых материалов с новыми свойствами поддержан грантами Российского научного фонда.

Оператор на станции очистных сооружений на полигоне Байкальского ЦБК, где проводятся переработка и утилизация шлам-лигнина Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Как спасти озеро Байкал

Суть технологии состоит в том, что графен можно получать из лигнина — органического сырья, которое остается при производстве спиртов, целлюлозы и бумаги . По данным Международного института лигнина (Швейцария), в настоящее время в мире производится порядка 40–50 млн т этого вещества. Причем его львиная доля остается в отвалах и отстойниках в виде непереработанных отходов .

В России особую обеспокоенность экологов вызывают 6 млн т лигнина с различными примесями, которые размещены вблизи южного побережья озера Байкал . Эти хранилища могут разрушиться из-за эрозии почв или быть смыты селевыми потоками с окружающих горных хребтов. Тогда токсичные отходы окажутся в акватории водоема . Переработка лигнина позволит избежать этих сценариев .

По предложенной технологии, лигнин будут перерабатывать в графен с помощью реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Это процесс типа горения, при котором волна тлеющего огня, в которой локализовано тепловыделение, медленно перемещается внутри порошкообразного вещества.

— После первичного нагрева процесс идет самостоятельно, что очень выгодно . В ходе реакции по исходной смеси идет температурная волна около 2000 ℃. Такой процесс позволяет сначала развалить молекулу исходного вещества на углеродные остовы, а затем создать необходимые условия, чтобы осколки самоорганизовались в нужные нам графеновые плоскости , — описал технологию Сергей Кидалов.

Вид на отстойник шлам-лигнина Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Он отметил, что сейчас лабораторная установка позволяет получать до 10 кг графена в месяц. При этом технология легко масштабируется до любых объемов . По словам ученых, цена этого материала при промышленном производстве может быть в 10 раз ниже рыночной стоимости .

Как пояснил Сергей Кидалов, изначально технология была предложена доктором химических наук Александром Возняковским. В перспективе ее можно также применять и для переработки других биоотходов . Например, коры хвойных деревьев, стружки и опилок, которые в большом количестве остаются при деревообработке.

— На самом деле востребованность графена пока вызывает сомнения . Например, в Европе реализуют программу Grafen flagship по поиску практических применений этого материала. На эти цели выделили более €1 млрд. Однако, судя по последним отчетам, по этой программе пока получены единичные положительные результаты , — поделился своими мыслями ведущий научный сотрудник Центра проектирования, производственных технологий и материалов Сколковского института науки и технологий Станислав Евлашин.

Поэтому сложно сказать, что именно стоимость графена сдерживает его применение. Но если новый способ покажет свою рентабельность, это даст толчок развитию целого класса новых продуктов , подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его мнению, одно из интересных решений — создание графеновых датчиков, поскольку этот материал позволяет регистрировать малейшие воздействия на него . Эти устройства, например, откроют дорогу к созданию сверхчувствительных приборов в медицине или сканеров структуры вещества нового поколения .

— Лигнин играет важную роль в природе, скрепляя волокна растений и деревьев и придавая им форму. Но в производстве это вредный компонент, который делает бумагу хрупкой, поэтому его удаляют . При этом лигнин плохо разлагается, и остаются его залежи. Поэтому проблема его переработки актуальна, — прокомментировал «Известиям» разработку питерских ученых директор Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Чуб.