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Кора денег: как делают бумагу в Непале

Традиционный промысел ценится на правительственном уровне
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sunil Pradhan
В Непале начинается сезон заготовки сырья для бумаги «локта». В ее производстве занята большая часть горного населения страны. О том, как устроен процесс — в фотогалерее «Известий».
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
«Локтой» бумагу называют в честь растения, из коры кустов которого и создается материал
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Кустарник растет в горах на высоте около 2000 – 3000 метров над уровнем моря
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Его стебель срезают с таким расчетом, чтобы оставить здоровый побег
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Благодаря этому растение не погибает и через несколько лет вновь достигает зрелости
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Кору локты вымачивают в воде несколько дней, после чего измельчают и высушивают
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
На каждом этапе производства бумаги используется только ручной труд
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Skanda Gautam
Из готовой бумаги формируют связки весом до 50 килограммов
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Всю продукцию спускают с гор, а затем отправляют в Катманду
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Локту широко используют в книгопечатании и типографии
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
На ней ведется весь документооборот правительства Непала
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Популярна локта и у туристов — как в оригинальном виде, так и в качестве материала для сувениров
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Как делают традиционную непальскую бумагу
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Такая бумага экологична, прочна и долговечна, ее можно сушить после намокания
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