ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы

Если европейские страны проигнорируют заявление России о недопустимости использования их авиабаз украинскими летчиками истребителей F-16, то их ждут серьезные последствия. Об этом «Известиям» в пятницу, 15 декабря, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат сообщил, что в ходе заключительного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Москва четко дала понять, что использование аэродромов в Польше, Словакии и Румынии украинскими летчиками будет воспринято как участие этих стран в конфликте на Украине. При этом один из присутствовавших иностранных делегатов заявил, что такой сценарий необходимо избежать, потому что он может привести к третьей мировой войне.

«Надеюсь, что и все другие государства-участники, румыны, поляки воспримут это крайне серьезно, потому что последствия могут быть очень тяжелые для них», — отметил Гаврилов.

При этом он подчеркнул, что решение о выборе, способе и времени реализации ответных мер будет принимать руководство Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее, 13 декабря, Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности также отметил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине.

Ранее, 10 декабря, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники. Основным боевым бортом должен стать американский F-16, однако Украина также хотела бы получить шведские JAS 39 Gripen, сообщил Игнат.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.