В польском Вроцлаве прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули менору

В польском городе Вроцлав прилюдно сожгли флаг Израиля, а также опрокинули ханукальную менору. Об этом 15 декабря сообщил мэр города Яцек Сутрик, пишет портал Pravda-Pl.com.

По словам Сутрика, в инциденте участвовали пять человек в масках.

«Вчера вечером пятеро бандитов в масках залезли на подсвечник на улице Олавской, вытащили израильский флаг, подожгли его, а затем двое из них опрокинули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего все бежали в сторону улицы Свидницкой», — цитирует его СМИ.

Мэр добавил, что преступники уже находятся в розыске, а полицейские изъяли записи с камер наблюдения. Происшествие также прокомментировал глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский. Он заявил журналистам, что инцидент потребует от полиции строгой реакции на проявления ксенофобии.

«Позорным образом была нарушена очередная граница. Я буду просить полицию особенно твердо реагировать на всяческие проявления ненависти, ксенофобии, агрессии, источниками которых являются какие-то религиозные фобии», — указал он.

До этого сообщалось о похожем инциденте в Польше, произошедшем 12 декабря, когда депутат сейма Гжегож Браун потушил порошковым огнетушителем ханукальные свечи, зажженные в парламенте по случаю еврейского праздника Хануки. Он также назвал праздничные атрибуты сатанистскими и заявил, что такого не должно быть в польском сейме.

За такое поведение депутата отстранили от участия в заседаниях до конца текущей сессии. А когда выяснилось, что ранее его лишили половины зарплаты на три месяца и депутатского пособия на полгода, для желающих помочь ему был объявлен сбор средств на платформе Zrzutkа. За несколько часов было собрано более 73 тыс. злотых, однако на следующий платформа сама заблокировала сбор средств, обвинив Брауна в антисемитизме.

В начале ноября Европейская комиссия сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза на фоне войны Израиля в секторе Газа. В ведомстве отметили, что такие инциденты напоминают «о мрачных временах в истории», а антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа.