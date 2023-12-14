В Польше собрали более $18 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата

В Польше объявили сбор средств для депутата сейма Гжегожа Брауна, затушившего ханукальные свечи в коридоре парламента. В результате за несколько часов было собрано более 73 тыс. злотых (около $18,3 тыс.), передает польское издание Rzeczpospolita.

Браун 12 декабря потушил порошковым огнетушителем ханукальные свечи, зажженные в парламенте по случаю еврейского праздника Хануки. Он также назвал праздничные атрибуты «сатанистскими» и заявил, что такого не должно быть в польском сейме.

За такое поведение депутата отстранили от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а когда выяснилось, что ранее его лишили половины зарплаты на три месяца и депутатского пособия на полгода, на платформе Zrzutka был объявлен сбор средств. Организаторы рассчитывали собрать 50 тыс. злотых (около $12,5 тыс.) за три месяца, однако за несколько часов было собрано более 73 тыс. злотых.

Днем позже, 13 декабря, платформа заблокировала сбор средств, обвинив Брауна в антисемитизме.

«12 декабря 2023 года Гжегож Браун совершил позорный акт антисемитизма, напав на символ радостного праздника Хануки — ханукальный подсвечник — в Сейме Республики Польша», — говорится в сообщении на сайте.

Портал пояснил, что подобные сборы недопустимы, поскольку связаны с «восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов».

В результате польская прокуратура начала расследование уголовного дела в отношении Брауна.

В начале ноября Европейская комиссия сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза . В ведомстве отметили, что такие инциденты напоминают «о мрачных временах в истории», а антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа.