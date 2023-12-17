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Эксперт перечислила плюсы смены работы перед Новым годом

Санина о плюсах увольнения перед Новым годом: в декабре рынок труда активный
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В конце года многим хочется перемен, в том числе в карьере — сменить работу или сферу деятельности. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 17 декабря рассказала «Известиям», стоит ли уходить от работодателя в декабре и с какими рисками это может быть связано.

Так, по ее словам, если сотрудник увольняется перед Новым годом, есть риск не получить новогодние премии по результатам работы.

«Январь считается «дорогим» месяцем с точки зрения стоимости одного рабочего дня. Поэтому решение уволиться перед праздниками или в январе, не имея при этом нового места трудоустройства, означает потерю возможности заработать больше, отработав при этом меньшее количество дней», — сказала эксперт.

При этом есть плюсы увольнения перед Новым годом. Во-первых, рынок труда в декабре достаточно активный, заявила Санина. Многие компании стараются укомплектовать штат и закрывать вакансии, чтобы в январе сразу приступить к проектам в полную силу. Желательно при увольнении заранее найти новое место работы и договориться о дате выхода с учетом отработки, чтобы доход перед новогодними праздниками значительно не уменьшился, советует она.

«Второе преимущество — эмоциональное. Декабрь считается довольно сложным месяцем: нужно закрыть все текущие дела по проектам, сделать отчеты, достичь целей по показателям и другое. Часто в конце года коллеги уходят в отпуск или на больничный, что добавляет стресса. Поэтому, если усталость и выгорание сотрудника достигли критических показателей, увольнение перед каникулами может быть правильным решением», — сказала эксперт.

Санина добавила, что трудовой кодекс не подразумевает так называемой отработки в две недели. Однако, согласно положению ТК, сотруднику необходимо предупредить компанию о своих намерениях уволиться в срок не позднее, чем за две недели, то есть, 14 календарных (не рабочих) дней. А значит, в этот срок входят и праздники, и выходные, и даже отпуск или больничный.

«В данном случае, если сотрудник увольняется перед Новым годом, праздничные дни будут засчитаны как отработка. Однако стоит учитывать нюанс: если последний рабочий день выпадает на праздничный, то уволить сотрудника можно только в первый рабочий день», — заключила собеседница издания.

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11 декабря опрос сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и курьерской службы СДЭК показал, что примерно половина россиян, 47%, готова уйти из компании из-за конфликтов с коллегами, 33% пойдут на данный шаг, если офис фирмы переедет на отдаленное от них место работы. Кроме того, примерно треть опрошенных, 31%, выразила готовность уйти с работы из-за конфликтной ситуации с непосредственным начальником, 25% респондентов — ввиду завышенного KPI, еще 15% могут сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.

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