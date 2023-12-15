Полиция Украины расценила подрыв гранаты на заседании сельсовета как теракт

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после подрыва гранат на сессии сельсовета в Закарпатской области, при котором пострадали 26 человек, сообщает украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН) в Telegram-канале со ссылкой на полицию 15 декабря.

Служба новостей со ссылкой на источники сообщила, что гранаты взорвал депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин.

«Он вечный оппозиционер по отношению к сельской власти, в последнее время стал неадекватным», — передает ТСН со ссылкой на представителя местных властей.

Также, как отмечается в сообщении, подорвавшему гранаты грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент депутат находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в этот же день На Украине в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания в Закарпатье. Об этом сообщили в Telegram МВД страны. Известно, что пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики реанимировали депутата, который взорвал гранаты.