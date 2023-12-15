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Эксперт рассказала, как исправить ошибки после пробного ЕГЭ

Эксперт Евсеева: результаты пробного ЕГЭ можно улучшить на 30%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 15 декабря рассказала «Известиям», как правильно оценивать свои результаты на пробном едином государственном экзамене (ЕГЭ) и как их улучшить перед настоящим экзаменом.

По ее словам, написание пробного экзамена — это лучший способ собрать воедино уже проработанные навыки. Он позволит ученику понять, на каком уровне знаний он находится, выявить свои сильные стороны и «слепые зоны», на которые нужно обратить внимание, а также проанализировать, почему возникают ошибки. После того как станут известны результаты, важно понять, в каких именно заданиях были допущены ошибки и какие задания вызвали сложности.

«Ошибки на экзамене, как правило, делятся на несколько категорий. Это могут быть ошибки из-за незнания теории, а также из-за того, что школьник незнаком с форматом экзамена. Часто ошибки появляются из-за неправильного оформления ответа. И во множестве случаев ошибки допускаются из-за невнимательности. В зависимости от того, какого типа были ошибки, ученику и следует выбирать способ проработки этих ошибок», — сообщила специалист.

Основываясь на опыте подготовки школьников, она рассказала, что после написания пробного ЕГЭ в середине учебного года вполне реально на настоящем экзамене показать результат на 30–40% выше, чем на пробном испытании. Однако такого результата можно достичь, если действительно прорабатывать свои ошибки.

«В целом для успешного написания экзамена стоит хорошо изучить критерии оценки и формат экзамена — особенно это касается заданий с развернутым ответом. Лучше всего делать это параллельно с изучением теории. Также во время подготовки важно понять, какую стратегию лучше выбрать. Речь идет о том, что каждый ученик в зависимости от его особенностей решает задания по-своему. Так, некоторым ребятам больше подходит решать сначала сложные задания — когда у него есть силы и концентрация, а к концу экзамена уже переходить к более простым заданиям. Другим же, напротив, больше подойдет сначала решить простые задания, в которых он уверен, поскольку ученик таким образом успокаивается и перестает паниковать. Пробный экзамен как раз поможет выбрать собственную стратегию», — подчеркнула эксперт.

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В ноябре руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в разговоре с «Известиями» дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению. Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется, заявил он.

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