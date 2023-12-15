Эксперт рассказала, как исправить ошибки после пробного ЕГЭ
Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 15 декабря рассказала «Известиям», как правильно оценивать свои результаты на пробном едином государственном экзамене (ЕГЭ) и как их улучшить перед настоящим экзаменом.
По ее словам, написание пробного экзамена — это лучший способ собрать воедино уже проработанные навыки. Он позволит ученику понять, на каком уровне знаний он находится, выявить свои сильные стороны и «слепые зоны», на которые нужно обратить внимание, а также проанализировать, почему возникают ошибки. После того как станут известны результаты, важно понять, в каких именно заданиях были допущены ошибки и какие задания вызвали сложности.
«Ошибки на экзамене, как правило, делятся на несколько категорий. Это могут быть ошибки из-за незнания теории, а также из-за того, что школьник незнаком с форматом экзамена. Часто ошибки появляются из-за неправильного оформления ответа. И во множестве случаев ошибки допускаются из-за невнимательности. В зависимости от того, какого типа были ошибки, ученику и следует выбирать способ проработки этих ошибок», — сообщила специалист.
Основываясь на опыте подготовки школьников, она рассказала, что после написания пробного ЕГЭ в середине учебного года вполне реально на настоящем экзамене показать результат на 30–40% выше, чем на пробном испытании. Однако такого результата можно достичь, если действительно прорабатывать свои ошибки.
«В целом для успешного написания экзамена стоит хорошо изучить критерии оценки и формат экзамена — особенно это касается заданий с развернутым ответом. Лучше всего делать это параллельно с изучением теории. Также во время подготовки важно понять, какую стратегию лучше выбрать. Речь идет о том, что каждый ученик в зависимости от его особенностей решает задания по-своему. Так, некоторым ребятам больше подходит решать сначала сложные задания — когда у него есть силы и концентрация, а к концу экзамена уже переходить к более простым заданиям. Другим же, напротив, больше подойдет сначала решить простые задания, в которых он уверен, поскольку ученик таким образом успокаивается и перестает паниковать. Пробный экзамен как раз поможет выбрать собственную стратегию», — подчеркнула эксперт.
В ноябре руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в разговоре с «Известиями» дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению. Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется, заявил он.