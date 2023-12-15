Эксперт сообщил о повышении безопасности в такси за 10 лет
В России за 10 лет безопасность в такси стала гораздо выше, отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. Об этом он сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря.
«За последние 10 лет совершенно всё стало иначе, потому что раньше был совершенный хаос. За 10 лет безопасность в такси действительно стала гораздо выше», — сказал он.
Зотов также отметил, что страхование повышает безопасность поездки. Кроме того, эксперт подчеркнул, что значительно безопасность зависит от профессиональных водителей.
«Этим вопросом прежде всего, мне кажется, нужно заниматься, — именно профессиональными водителями, чтобы отрасль была для профессионалов», — добавил он.
Ранее в этот день заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия», что в России спрос на такси вырос в этом году на 20%.По его словам, на это повлияло изменение системы, а также цифровизация.