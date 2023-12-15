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В ГД рассказали о росте спроса на такси на 20% в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спрос на такси вырос в этом году в России на 20%, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом он сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря.

«На сегодняшний день, по крайне мере в больших городах, такси — массовый общественный транспорт. Рост спроса на 20% только в этом году. Почему так происходит? Во-первых, потому что система меняется, и действительно становится легче войти в эту отрасль небольшим компаниям», — отметил он.

Во-вторых, по его словам, на увеличение спроса повлияла цифровизация.

Он также отметил, что стоимость поездки растет. Кирьянов напомнил, что при заказе через электронную площадку производится расчет, в зависимости от пробок, погоды, количества машин на линии. При этом сами таксисты не стали зарабатывать больше.

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Ранее, 3 ноября, «Газета.Ru», ссылаясь на информацию российских агрегаторов такси, сообщила, что для снижения стоимости поездки пассажирам не стоит совершать заказ в пиковые часы. Кроме того, эксперты советуют россиянам искать промокоды или специальные карты и не вызывать машины в промзоны.

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