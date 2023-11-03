Российские агрегаторы такси назвали способы снизить стоимость поездки

Для снижения стоимости поездки на такси следует избегать пиковых часов, искать промокоды или специальные карты и не вызывать машины в промзоны. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила «Газета.Ru».

«Чтобы сэкономить, можно заказывать такси, когда спрос на поездки не максимальный. В будни пик нагрузки начинается в 6:30 и заканчивается в 9 часов утра. Днем действуют стандартные цены, а вечером спрос растет, когда люди возвращаются домой с работы, — с 17 до 19 часов», — отметили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

Дешевле всего такси обходится в наименее загруженные часы — днем и ночью в будни. В выходные поездка обойдется дешевле в утренние часы, а вот в пятницу повышенный спрос сохраняется до 23 часов. При заказе машины через приложение, а не по телефону, можно сэкономить примерно 10–20 рублей. А также можно воспользоваться кешбэком, который предоставляют некоторые банки, и скидочными кодами.

«Первый и самый очевидный способ сэкономить на такси — найти в Сети на него промокод. Мы, например, размещаем их регулярно. Кроме этого, есть много программ кешбэка, в которых есть либо категория «такси», либо специальные условия для отдельных агрегаторов», — сообщил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

Коваленко отметил, что вызвать машину и уехать из густонаселенных мест гораздо проще и в большинстве случаев дешевле, чем находясь в промзоне, где плотность заказов значительно ниже.

Ранее, 13 октября, «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили о повышении тарифов на поездки в такси в Москве с 15 октября. Повышение тарифов имеет своей целью улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей.