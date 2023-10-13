«Яндекс Такси» объявил о повышении тарифов на поездки в Москве

«Яндекс Такси» повысит тарифы на поездки в такси в Москве с 15 октября, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса.

«Яндекс Такси» совместно с таксопарками впервые за два года скорректировал тарифы в Москве. Изменения помогут привлечь на линию больше водителей, а также компенсировать партнерам рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. При этом тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2–3%», — сообщили «Известиям» в компании.

Отмечается, что повышение тарифов имеет своей целью улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей.

Ранее в пятницу Telegram-канал «Омбудсмен такси» опубликовал сообщение компании о том, что стоимость подачи машины в тарифе «эконом» вырастет со 139 рублей до 179 рублей, а стоимость километра пути за городом вырастет с 19 до 21 рубля. В сообщении говорится, что другие тарифы сервиса также повысятся.

1 сентября в РФ вступил в силу закон, который требует, чтобы у всех водителей были разрешения на работу в такси. Однако обзавестись такими документами успели далеко не все, что привело к сокращению числа водителей на линиях и росту цен на перевозки, рассказали эксперты «Известиям» 5 октября.