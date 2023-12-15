МВД России утвердило порядок уничтожения беспилотников

МВД России утвердило порядок принятия решения об уничтожении беспилотных аппаратов. Приказ ведомства был опубликован 14 декабря на официальном портале правовой информации.

Документ определяет, кто может принимать решения об уничтожении воздушных, подводных, надводных аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Сбить беспилотник можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».

При принятии решения о сбитии беспилотника должностное лицо должно оценить характер и степень опасности таких действий, а также учесть информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ.

После принятия решения должностное лицо должно довести приказ до сотрудников полиции, которые уполномочены для его исполнения.

12 декабря в Росавиации сообщили, что более 30 аэропортов России получат технические средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам.

Ранее, 14 ноября, московский аэропорт Шереметьево представил установленный в нем радиолокационный комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «ЕНОТ-СД». В целях повышения эффективности комплекс будет использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.

В июне несколько источников рассказали «Известиям» о создании при Минцифры специальной рабочей группы для создания в России правил использования систем борьбы с дронами. Регламентировать работу глушилок, блокирующих радиоканалы управления БПЛА, стало необходимо после того, как началось их стихийное, бесконтрольное внедрение, отмечали собеседники.