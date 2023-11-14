Шереметьево установил радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками
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Аэропорт Шереметьево установил радиолокационный комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «ЕНОТ-СД». Система была представлена 14 ноября на стенде авиагавани на форуме «Транспортная неделя 2023».
«Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», — говорится в материалах Шереметьево.
Уточняется, что в целях повышения эффективности комплекс будет использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.
В авиагавани также заверили, что «ЕНОТ-СД» не окажет негативное воздействие на размещенные на территории Шереметьево наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.
В июне несколько источников рассказали «Известиям» о создании при Минцифры специальной рабочей группы для создания в России правил использования систем борьбы с дронами. Регламентировать работу глушилок, блокирующих радиоканалы управления БПЛА, стало необходимо, после того как началось их стихийное, бесконтрольное внедрение, отмечали собеседники.