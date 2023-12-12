Росавиация обеспечит более 30 аэропортов средствами борьбы с БПЛА

Более 30 аэропортов России получат средства борьбы с беспилотниками. Об этом 12 декабря рассказал начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее, 14 ноября, аэропорт Шереметьево представил установленный в нем радиолокационный комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «ЕНОТ-СД». В целях повышения эффективности комплекс будет использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.

В июне несколько источников рассказали «Известиям» о создании при Минцифры специальной рабочей группы для создания в России правил использования систем борьбы с дронами. Регламентировать работу глушилок, блокирующих радиоканалы управления БПЛА, стало необходимо, после того как началось их стихийное, бесконтрольное внедрение, отмечали собеседники.