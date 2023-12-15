СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму

Директор спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдан Гапон был опрошен после того, как дети 14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» пожаловались президенту России на состояние зала. Об этом 15 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Специалисты на месте проводят штатные процедуры и опрашивают всех причастных к работе спортзала, в том числе работников и присутствующих на видеообращении к президенту.

Опрос является стандартной процедурой для подобного рода проверки, он проводится по регламенту, уточнили в СК.

О том, что СУ СКР по Республике Крым организовало проверку по факту долгого отсутствия ремонта в спортзале, стало известно накануне, 14 декабря.

В этот же день корреспондент «Известий» Николай Аксенов посетил спортивную школу, на которую главе государства поступила жалоба с полуострова. На кадрах видно, что в спортзале почти все стекла выбиты, под ногами валяются строительный мусор и бытовые отходы. Здание, по словам местных жителей, было построено еще в 1970-е годы и с 1980-х не видело капитального ремонта.

При этом Гапон рассказал журналисту, что родители местных детей мечтают о восстановлении зала. По его словам, помещение там очень хорошее, однако оно требует больших финансовых вложений.

Глава Крыма Сергей Аксенов 14 декабря также сообщил в своем Telegram-канале, что указанный спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. По его словам, разработать проектную документацию планировалось в следующем году.