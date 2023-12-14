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«Известия» показали спортшколу в Крыму, на которую дети пожаловались Путину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Николай Аксенов 14 декабря посетил спортивную школу в поселке Солнечная Долина в Крыму после того, как школьники полуострова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в восстановлении здания, которое не ремонтировалось около 40 лет.

Почти все стекла выбиты, под ногами валяется строительный мусор и бытовые отходы. Здание, по словам местных жителей, было построено еще в 70-е годы и с 80-х не видело капитального ремонта, рассказал корреспондент.

«Этот спортзал по антуражу напоминает, скорее всего, декорации фильма про постапокалипсис. Здесь устойчивый запах сырости, практически вся штукатурка на стенах отшелушилась, а полы выглядят вот так — по всему периметру они прогнили», — показал Аксенов.

По словам замглавы администрации города Судак Кирилла Скороходова, здание 30 лет стояло бесхозным и только недавно перешло в управление администрации.

«И вот оно только в этом году стало нашим, 30 ноября оно только в спортивную школу перешло, до этого оно было бесхозным <…> Дети там не занимались, дети тренировались на уличной площадке», — отметил Скороходов.

Он уточнил, что назначенная экспертиза должна дать оценку зданию, после чего будет старт проекта капитального ремонта или реконструкции.

По словам директора спортивной школы Богдана Гапона, родители детей очень хотели, чтобы зал был восстановлен.

«Я думаю, что родители испытывали надежду, но с тем потоком обращений они, наверное, не ожидали. Просто у них есть такая мечта, чтобы вот это старое здание, которое раньше функционировало, где были очень талантливые спортсмены и очень много детей занималось <…> чтобы там возобновился тренировочный процесс. Там действительно очень хорошее помещение, но оно требует очень больших финансовых вложений», — отметил директор спортшколы.

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Ранее в этот день СУ СКР по Республике Крым организовало проверку долгого отсутствия ремонта в спортзале клуба после обращения юных спортсменов к главе государства. Проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов 14 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что указанный спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. По его словам, разработать проектную документацию планировалось в следующем году.

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