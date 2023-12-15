В Японии впервые в истории звание адмирала присвоено женщине

Минобороны Японии впервые за всю историю страны присвоило звание адмирала, которое является высшим в ВМС, женщине. Об этом 15 декабря сообщает японское общественное телевидение NHK.

Им стала 57-летняя Нацуэ Кондо, ранее возглавлявшая училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. Она также назначена на должность генерального инспектора, которая является высшей в региональных подразделениях, ответственных за оборону и безопасность по всей стране, говорится в публикации.

Отмечается, что это первый случай с момента основания морских сил самообороны Японии в 1954 году, когда женщина получила столь высокое звание и должность. Данный пост она займет уже 22 декабря.

В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины по-прежнему ни разу не получали высших генеральских чинов.

Ранее, 2 ноября, адмирал Лиза Франчетти была утверждена сенатом США на пост главы военно-морских сил (ВМС). Она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов за всю историю.